Traffico Roma del 21-07-2020 ore 20:00 (Di martedì 21 luglio 2020) Luceverde Roma Ben ritrovati all’ascolto iniziamo dal raccordo in carreggiata esterna code per incidente da Castel Giubileo Sino all’uscita per l’ospedale di Sant’Andrea in direzione degli svincoli e Aurelia in carreggiata interna invece si rallenta per il Traffico dalla centrale del latte sino allo svincolo della via Prenestina rallentamenti e code anche sul percorso Urbano della Roma L’Aquila da Tor Cervara al Raccordo in uscita dalla città sul viadotto della Magliana possibili difficoltà di circolazione all’altezza dell’uscita di via della Magliana si è verificato Infatti un incidente proprio sulla rampa d’uscita che momentaneamente chiusa al Traffico lavori in corso sulla via Ardeatina code tra via di Torrenova di raccordo In entrambe le ... Leggi su romadailynews

Autostrada A1: chiusure notturne,oggi 21 luglio, delle stazioni di Arezzo e Chiusi – Chianciano terme

AREZZO – Sulla A1 Milano-Napoli, per programmati lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, sara’ chiusa la stazione di Arezzo dalle 22:00 di martedi’ 21 ...

‘Ndrangheta, 75 arresti tra Calabria e Svizzera

Oltre 700 finanzieri del Comando provinciale di Catanzaro e di altri reparti calabresi, oltre che dello Scico di Roma, insieme alla polizia svizzera, stanno eseguendo una imponente operazione internaz ...

