Torino, truffe ad anziani, 4 indagati (Di martedì 21 luglio 2020) Quattro indagati di etnia sinti. Il capofamiglia 60enne e altre tre persone. Il capo d’accusa, truffe a danno di anziani. La questura di Torino infatti, ha sequestrato il patrimonio mobiliare e immobiliare della famiglia per un valore di due milioni di euro, proventi dell’attività illecita, nello specifico si tratta di ville a Nichelino, Cambiano e Asti dall’altissimo valore immobiliare, in cui gli agenti hanno trovato finiture di pregio. La banda utilizzava sempre lo stesso metodo, si spacciavano per pubblici ufficiali o gestori di energia, e, appena riusciti ad entrare in casa dei malcapitati, svaligiavano l’appartamento. Tra i componenti, il capofamiglia, già hai domiciliari per 9 furti, e condannato dal tribunale di Milano, alcuni con la complicità di moglie e genero. ... Leggi su nuovasocieta

_Carabinieri_ : #Carabinieri Torino eseguono 9 misure cautelari nei confronti di appartenenti ad associazione finalizzata alle truf… - nuovasocieta : #Torino truffe ad anziani, 4 indagati - Ansa_Piemonte : Ville e arredi lusso con truffe anziani, sequestro da 2 mln. Operazione Questura Torino contro famiglia nel Torines… - BomberiniL : DOPO LE DENUNCIE A PROCURA DI TORINO DELLE TRUFFE FATTE DA DIRETTORE CIUTINI SUL MIO C/C CON FINTI BONIFICI BANCARI… - massidanu : RT @chilhavistorai3: Truffe e furti agli anziani: Con la scusa di un malfunzionamento del bancomat dirottavano le persone su un'altra posta… -