Scuola, l’Emilia-Romagna accelera: lezioni al via dal 14 settembre (Di martedì 21 luglio 2020) BOLOGNA – L’Emilia-Romagna accelera sulla ripresa delle scuole, fissando a lunedi’ 14 settembre il ritorno in classe. L’ultima campanella invece suonera’ sabato 5 giugno 2021.Le date sono state messe nero su bianco dalla Giunta Bonaccini, in una delibera approvata dopo aver acquisito il parere della Conferenza regionale per il sistema formativo. Leggi su dire

Nutizieri : Scuola, l’Emilia-Romagna anticipa: lezioni al via lunedì 14 settembre - corrierebologna : Scuola, l’Emilia-Romagna anticipa: lezioni al via lunedì 14 settembre - C_Randieri : M5SER 'Quasi 240mila euro assegnati a 13 istituti dell'#EmiliaRomagna. È il risultato di #FacciamoEcoscuola, l'iniz… - ComuneRubiera : RT @corteospitale: ?? Pronti?? L'Emilia e una notte non si ferma e martedì 21 luglio accoglie Antonella Questa con il suo ???????????????? ????????????, u… - MonicaManghi : RT @corteospitale: ?? Pronti?? L'Emilia e una notte non si ferma e martedì 21 luglio accoglie Antonella Questa con il suo ???????????????? ????????????, u… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola l’Emilia Bonaccini: «L’educazione doveva essere al primo posto. Le soluzioni sulle misure si decidono con noi» Corriere della Sera