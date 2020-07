Sassuolo-Milan, gol di Ibrahimovic: colpo di testa e 0-1 (VIDEO) (Di martedì 21 luglio 2020) Zlatan Ibrahimovic sigla il gol del vantaggio per il Milan nella trentacinquesima giornata di Serie A contro il Sassuolo. Va ancora a segno lo svedese dopo aver superato da qualche giorno la centesima presenza in rossonero: cross dalla destra e colpo di testa vincente a battere Consigli. Nonostante i primi 20 minuti di ottimo livello, gli uomini di De Zerbi si trovano sotto nel punteggio con il gol di Ibrahimovic. Leggi su sportface

