Roma, Fonseca cambia idea e convoca Zaniolo per ko di Under (Di martedì 21 luglio 2020) Aveva destato scalpore, nel pomeriggio, la mancata convocazione di Niccolò Zaniolo contro la Spal. L’allenatore della Roma aveva spiegato la scelta con l’infortunio del centrocampista. Ma adesso ha cambiato idea. Under, infatti, è stato costretto a fermarsi, dunque la scelta è ricaduta sull’illustre escluso. Lo stesso Fonseca spiega il dietrofront: “Avevo detto che non avrei convocato Zaniolo. Oggi, purtroppo, si è fermato Cengiz. Così ho chiesto a Nicolò come stava e se se la sentiva di partire. Ha sostenuto un test che ha dato risposte migliori rispetto a ieri e ho deciso di portarlo”. L'articolo Roma, Fonseca ... Leggi su ilnapolista

SkySport : ULTIM'ORA ROMA ? Zaniolo non convocato da Fonseca per la sfida contro la Spal - OfficialASRoma : 'I ragazzi stanno bene e adesso abbiamo un match difficile, nel quale servirà lo stesso atteggiamento visto contro… - MarioGiunta : Roma, Fonseca dopo colloquio e test fisico ha deciso di convocare comunque Zaniolo! ???? @SkySport #SkyFantaShow - corgiallorosso : ?? Si ferma #Under e #Fonseca richiama #Zaniolo - TuttoASRoma : SPAL-ROMA I convocati di Fonseca: out Under -