Recovery Fund | Se pensate che il problema sia un tale Mark Rutte (Di martedì 21 luglio 2020) Al momento in cui scrivo, non è chiaro quando, se e come finirà il vertice europeo per decidere le sorti del fondo di ripresa e resilienza, per gli amici Recovery Fund, legato alla cornice di bilancio settennale della Ue. Nulla di nuovo, in circostanze del genere: riunioni fiume, recriminazioni, stampa italiana che vede nemici ovunque, nel solito riflesso pavloviano del nostro nazionalismo lacero. Ma sin d'ora qualche valutazione si può distillare. Intanto, è comodo a tutti trovare la figura (...) - Economia / BCE, Unione Europea, , Fondi europei, Recovery Fund Leggi su feedproxy.google

marattin : Ottimo accordo. Ma i prestiti Mes sono disponibili subito e senza condizioni. Quelli del Recovery Fund (i prestiti)… - fattoquotidiano : Recovery fund, intesa raggiunta nella notte: all’Italia 82 miliardi di sussidi e 127 di prestiti. Conte: “Abbiamo t… - ilfoglio_it : Tutto quello che c'è da sapere dell'accordo europeo sul Recovery fund. La governance del fondo e il Bilancio Ue. Lo… - TuzioristaGreen : RT @roccocasalino: Questo è un momento storico per l’Europa.Abbiamo raggiunto un accordo forte e ambizioso sul Recovery Fund. Parliamo di u… - MauroZammuto : RT @Avvenire_Nei: Consiglio europeo. Recovery Fund, c'è l'accordo. All'Italia 209 miliardi -