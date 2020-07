Pure Mattarella elogia Conte sul Recovery Fund: “Soddisfazione per l’esito che rafforza l’Ue. Create condizioni proficue per l’Italia, ora interventi concreti ed efficaci” (Di martedì 21 luglio 2020) Anche Sergio Mattarella plaude a Giuseppe Conte. L’intesa raggiunta in Europa ha ottenuto l’apprezzamento anche del presidente della Repubblica. Mattarella ha infatti ricevuto il premier poche ore dopo il via libera definitivo all’accordo e, secondo quanto si apprende, ha espresso “soddisfazione per l’importante esito del Consiglio europeo”. L’esito del Consiglio Europeo, ha detto il capo dello Stato secondo le indiscrezioni, “rafforza il ruolo dell’Unione” e contribuisce alla creazione di condizioni proficue, affinché l’Italia possa predisporre rapidamente un concreto ed efficace programma di interventi. Un’esigenza questa che Mattarella aveva già espresso a giugno ... Leggi su lanotiziagiornale

renni1968 : RT @ChiodiDonatella: ORA I #BENGALESI SCRIVONO A #MATTARELLA: #ITALIANI #RAZZISTI Arrivano infetti Se ne fottono della #quarantena Dei pro… - ienapriski : L'8.03.2018 Una data storica. I cittadini Italiani in un sussulto di lungimiranza hanno consentito questo . Grazie… - v_napoletano : RT @ChiodiDonatella: ORA I #BENGALESI SCRIVONO A #MATTARELLA: #ITALIANI #RAZZISTI Arrivano infetti Se ne fottono della #quarantena Dei pro… - Stefano91053632 : RT @ChiodiDonatella: ORA I #BENGALESI SCRIVONO A #MATTARELLA: #ITALIANI #RAZZISTI Arrivano infetti Se ne fottono della #quarantena Dei pro… - Laura48673787 : RT @ChiodiDonatella: ORA I #BENGALESI SCRIVONO A #MATTARELLA: #ITALIANI #RAZZISTI Arrivano infetti Se ne fottono della #quarantena Dei pro… -

Ultime Notizie dalla rete : Pure Mattarella Pure Mattarella elogia Conte sul Recovery Fund: "“Soddisfazione per l'esito che rafforza l'Ue. Create condizioni proficue per l'Italia, ora interventi concreti ed efficaci" | LA NOTIZIA LA NOTIZIA Mattarella-Pahor: mano nella mano davanti alla Foiba di Basovizza FOTO - VIDEO

I Capi di Stato di Italia e Slovenia insieme alla Foiba e al cippo per i quattro fucilati antifascisti. Poi alla firma del protocollo che restituisce l’ex Balkan alla minoranza. Mattarella: «La storia ...

Ex boss a Mattarella “Fucilatemi”/ Salvatore Cappello “41 bis una tortura, ora basta”

Quella dell’ex boss Salvatore Cappello non è una resa, ma una richiesta precisa a Sergio Mattarella. “Non intendo impiccarmi ... non basta che lo sconti pure con la tortura del 41 bis, c’è anche la ...

I Capi di Stato di Italia e Slovenia insieme alla Foiba e al cippo per i quattro fucilati antifascisti. Poi alla firma del protocollo che restituisce l’ex Balkan alla minoranza. Mattarella: «La storia ...Quella dell’ex boss Salvatore Cappello non è una resa, ma una richiesta precisa a Sergio Mattarella. “Non intendo impiccarmi ... non basta che lo sconti pure con la tortura del 41 bis, c’è anche la ...