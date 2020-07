Probabili formazioni Spal-Roma: data, orario e come vederla in tv e streaming (Di martedì 21 luglio 2020) Le Probabili formazioni di Spal-Roma, match della trentacinquesima giornata di Serie A 2019/2020. Si gioca alle 21:45 di mercoledì 22 luglio nella cornice dello Stadio Paolo Mazza. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Dazn mentre Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale, la moviola live, le pagelle e le parole dei protagonisti. Spal – Torna Valdifiori dopo la squalifica. Possibile ritorno per Fares dal 1′ mentre Zukanovic va verso il forfait. Roma – Da valutare le condizioni di Zaniolo. Out Fazio e Santon mentre in attacco Kalinic cerca una maglia da titolare. Pellegrini favorito su Carles Perez, mentre dietro Ibanez infortunato sarà rilevato da Kolarov con inserimento di Spinazzola a sinistra nonostante ... Leggi su sportface

sportface2016 : #SerieATIM Tutte le probabili formazioni della 35esima giornata: ballottaggio e dubbi dei venti tecnici - zazoomblog : Lazio-Cagliari: probabili formazioni orario e come vederla in tv Serie A 2019-2020 - #Lazio-Cagliari: #probabili - sportface2016 : #SerieATIM Le probabili formazioni di Lazio-Cagliari: ballottaggi e dubbi per Inzaghi e Zenga - sportface2016 : #SerieATIM Le probabili formazioni di Udinese-Juventus: l'orario e come vedere in tv il match della trentacinques… - infoitsport : Verso Sassuolo-Milan: Le probabili formazioni di Pioli e De Zerbi -

Ultime Notizie dalla rete : Probabili formazioni Probabili formazioni Serie A: giornata 35 Goal.com Lazio-Cagliari: probabili formazioni, orario e come vederla in tv Serie A 2019/2020

Le probabili formazioni di Lazio-Cagliari, match valido per la trentacinquesima giornata della Serie A 2019/2020. Un ritorno in campo shock per la Lazio dopo il coronavirus, con la Champions League ch ...

Juventus-Lazio: probabili formazioni e dove vederla

Sarà un vuoto Allianz Stadium ad ospitare Juventus-Lazio, una partita che ci darà delle risposte riguardo l’esito di questo campionato. Si può parlare di match scudetto per gli uomini di Sarri, che in ...

Le probabili formazioni di Lazio-Cagliari, match valido per la trentacinquesima giornata della Serie A 2019/2020. Un ritorno in campo shock per la Lazio dopo il coronavirus, con la Champions League ch ...Sarà un vuoto Allianz Stadium ad ospitare Juventus-Lazio, una partita che ci darà delle risposte riguardo l’esito di questo campionato. Si può parlare di match scudetto per gli uomini di Sarri, che in ...