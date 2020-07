Prestiti: sempre più convenienti ma anche più difficili da richiedere (Di martedì 21 luglio 2020) (Roma, 21 luglio 2020) - Per chiedere un prestito ci si può rivolgere a un istituto bancario di fiducia oppure a una finanziaria. Di solito basta presentare pochi documenti per accedere a Prestiti veloci, come si può evincere anche da un articolo presente sul portale specializzato Da un lato c'è stata la componente dell'isolamento obbligatorio, che rendeva tale richiesta inutile per molti, dall'altro gli istituti di credito hanno cominciato a fare maggiori controlli per assicurarsi la restituzione del debito. Ciò ha portato, sorprendentemente, a una convenienza inaspettata e maggiore per chiunque riesca ad accedervi. Minore domanda e offerta oculata Insomma, è pur vero che chi abbia visto assottigliarsi le entrate a causa della diminuzione del proprio lavoro, o addirittura lo abbia sfortunatamente perso, non si ... Leggi su liberoquotidiano

rgrooka : RT @Phastidio: Buon compromesso europeo, come quasi sempre. Dal combinato disposto di protezione Bce, sussidi e prestiti a lunghissimo term… - Gitro77 : Lettura obbligatoria del giorno. Ottimi articolo, come sempre, di @giuslit - mariamacina : RT @Phastidio: Buon compromesso europeo, come quasi sempre. Dal combinato disposto di protezione Bce, sussidi e prestiti a lunghissimo term… - kraysius : @boni_castellane Fondo perduto che poi si riprendono con gli interessi sui prestiti e sul debito... e' sempre una f… - BonoTommaso : RT @Phastidio: Buon compromesso europeo, come quasi sempre. Dal combinato disposto di protezione Bce, sussidi e prestiti a lunghissimo term… -

Ultime Notizie dalla rete : Prestiti sempre Prestiti: sempre più convenienti ma anche più difficili da richiedere Adnkronos Prestiti: sempre più convenienti ma anche più difficili da richiedere

I nuovi prestiti e le nuove modalità di rimborso Richiedenti più ... Non essendoci una durata prestabilita ed essendo in pratica sempre disponibile, questo fido ha però lo svantaggio di un TAEG in ...

Recovery Fund, accordo raggiunto: ecco perché hanno vinto tutti e nessuno

All'Italia spetteranno 209 miliardi di euro lordi, perlopiù in forma di prestiti. L'Olanda ottiene il "super sconto" per i frugali e la Germania e controlli stringenti sulla gestione del denaro. Dopo ...

I nuovi prestiti e le nuove modalità di rimborso Richiedenti più ... Non essendoci una durata prestabilita ed essendo in pratica sempre disponibile, questo fido ha però lo svantaggio di un TAEG in ...All'Italia spetteranno 209 miliardi di euro lordi, perlopiù in forma di prestiti. L'Olanda ottiene il "super sconto" per i frugali e la Germania e controlli stringenti sulla gestione del denaro. Dopo ...