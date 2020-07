Portogallo, arbitro dirige l’ultima partita in carriera e piange al fischio finale (VIDEO) (Di martedì 21 luglio 2020) L’esordio negli anni ’90 per poi approdare nella Primeira Liga nel 2000: un percorso lungo 1.116 partite e conclusosi con Porto-Moreirense, match terminato sul 6-1 per i Dragoni. Carlos Xistra, arbitro che da 20 anni dirige le partite del massimo campionato portoghese, al fischio finale della sua ultima partita in carriera si commuove: si toglie la maglietta, si accovaccia e scoppia in lacrime. Un momento davvero emozionante ripreso dalle telecamere della regia portoghese. Leggi su sportface

sportface2016 : VIDEO #Portogallo | Arbitro dirige l'ultima partita in carriera e piange al fischio finale: momento emozionante nel… -

Ultime Notizie dalla rete : Portogallo arbitro Portogallo, l’arbitro chiude la carriera dopo 20 anni e scoppia in lacrime ItaSportPress Portogallo, l’arbitro chiude la carriera dopo 20 anni e scoppia in lacrime

Si chiama Carlos Xistra ed è una delle figure di riferimento nel campionato portoghese di calcio. Non è un calciatore, ma un arbitro che da vent’anni dirige gli incontri delle massime competizioni ...

Luis Figo, la carriera leggendaria del campionissimo del Portogallo

Fuoriclasse dentro e fuori dal campo, Luis Figo è stato uno dei grandi della generazione d'oro del Portogallo: la sua carriera è stata leggendaria. Dopo Eusebio e prima di CR7, nel calcio portoghese c ...

Si chiama Carlos Xistra ed è una delle figure di riferimento nel campionato portoghese di calcio. Non è un calciatore, ma un arbitro che da vent’anni dirige gli incontri delle massime competizioni ...Fuoriclasse dentro e fuori dal campo, Luis Figo è stato uno dei grandi della generazione d'oro del Portogallo: la sua carriera è stata leggendaria. Dopo Eusebio e prima di CR7, nel calcio portoghese c ...