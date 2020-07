Pietro Funaro nominato coordinatore del’Udc di Napoli (Di martedì 21 luglio 2020) Il coordinatore regionale dell’Udc, Ciro Falanga, ha nominato il giornalista e libero docente universitario Pietro Funaro, dirigente Arpac, coordinatore del partito della città di Napoli. “Riorganizzare il partito in tutta la regione Campania è compito primario – ha affermato Falanga – anche nell’imminenza delle elezioni regionali che vedono l’Udc schierata nel centrodestra a sostegno del candidato presidente Stefano Caldoro”. “Napoli in questo quadro – ha aggiunto – gioca un ruolo fondamentale ed è per questo che abbiamo affidato all’amico Funaro, la cui storia di impegno politico è ben nota, il delicato compito di strutturare la nuova classe dirigente ... Leggi su ildenaro

