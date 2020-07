Parma-Napoli, D’Aversa: “Daremo il massimo per ottenere un risultato positivo” (Di martedì 21 luglio 2020) L’allenatore Roberto D’Aversa ha rilasciato alcune dichiarazioni indicative in vista di Parma-Napoli, ai microfoni del sito ufficiale del club emiliano. Il tecnico italiano ha toccato vari argomenti, esordendo con un commento sul periodo negativo dei Ducali, sconfitti in rimonta dalla Sampdoria nel corso dell’ultimo turno di Serie A: “Quello che ho detto ai ragazzi è che sicuramente non si può essere contenti del momento anzi, bisogna essere infelici per gli ultimi risultati. Ho prospettato loro la partita di domenica contro la Sampdoria dove loro stessi sono stati in grado di giocare uno dei primi tempi più belli da quando alleno e allo stesso tempo, nel secondo, sciogliersi nelle difficoltà e giocare in maniera impaurita. Questo non deve accadere. Quello che ho cercato di far prevalere sul ... Leggi su sportface

