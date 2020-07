Napoli, tirocinante alla guida del bus. L’Anm avvia un’indagine interna (Di martedì 21 luglio 2020) Anm (Azienda napoletana mobilità) ha avviato questa mattina un’indagine interna in merito alle immagini diffuse sui social network e riprese da organi di stampa che ritraggono un bus in difficoltà sabato sera nella svolta alla rotonda di via Caravaggio a Napoli. L’azienda, si legge in una nota, “si riserva, alla luce di quanto emergerà da queste verifiche, di emettere tutti i consequenziali provvedimenti disciplinari qualora dovessero ravvisarsi comportamenti non corretti da parte dei propri dipendenti. Come già riferito nella nota di stamattina, l’azienda intende comunque tranquillizzare i cittadini napoletani che in nessun momento un minorenne è stato alla guida di un suo autobus e che le attività di ... Leggi su ildenaro

