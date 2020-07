Napoli, l’annuncio dell’ex presidente di Under: «Sta per essere venduto agli azzurri» (Di martedì 21 luglio 2020) Goksel Gumusdag, presidente del Basaksehir, ha annunciato l’imminente cessione al Napoli di Under Il Napoli sarebbe vicino al colpo Cengiz Under. Ad annunciarlo è stato Goksel Gumusdag, presidente del Basaksehir, ex squadra dell’esterno turco, ai microfoni di TRT Sport. «Under sta per essere venduto dalla Roma al Napoli, le discussioni sono in corso. Da quell’operazione, 4-5 milioni saranno per noi». Il club detiene infatti ancora una piccola percentuale sulla rivendita dell’esterno giallorosso. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

