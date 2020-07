“Napoli accoglie tutti, anche i nordisti”: il video con Giletti ai piedi del Vesuvio fa il giro del web (Di martedì 21 luglio 2020) Napoli e la Campania accolgono tutti, anche e soprattutto dopo il Covid. Lo sa bene Massimo Giletti, torinese di nascita e ormai napoletano d’adozione, che per amore della città si è prestato ben volentieri a un breve ma simpatico sketch: il conduttore di Non è l’arena nelle ultime ore è stato infatti ospite dell’amico Enrico Schettino per un po’ relax all’ombra del Vesuvio, uno dei tanti che si regala da quando ormai tre anni fa fu invitato proprio da Schettino a vedere Napoli in canoa, e vivere così la vera Partenope. “Assessore, c’è un nordista che vorrebbe entrare in ‘terronia’, che dite, lo accogliamo? Ma è anche juventino”, domanda Schettino ad Alessandra Clemente, assessora alla Cultura e ... Leggi su ilfattoquotidiano

