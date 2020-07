Mercedes Classe E sbarca nel futuro (Di martedì 21 luglio 2020) La Classe E è uno dei modelli più rappresentativi della Mercedes, è stata introdotta sul mercato nel 1946 e, nel mondo, ne sono state vendute più di 14 milioni, di cui 450.000 in Italia. “Una vera e propria palestra”, l'ha definita Eugenio Blasetti, responsabile relazioni esterne Merceds-Benz Italia, “Che quasi sempre anticipa le innovazioni più interessanti”. Il look resta invariato e compare una nuova firma luminosa posteriore. Internamente, troviamo nuovi volanti con sensori touch. Il navigatore ha una nuova funzione di “Realtà aumentata”, che passa ad una proiezione video della strada ed indica in modo chiaro ed inequivocabile, il punto di svolta. Oltre all'MBUX, fa la sua comparsa l'Urban Guard, per la protezione dell'auto. La versione base già comprende un sistema ... Leggi su iltempo

tempoweb : Mercedes Classe E sbarca nel futuro #mercedes #classe e #mild hybrid #berlina #wagon #urban guard #elettrica #plug-… - Barbuscia_spa : Mercedes-Benz Classe A (W177) A 180 d Automatic Sport - 25500 euro - Barbuscia_spa : Mercedes-Benz Classe A (W176) A 180 CDI Sport - 13000 euro - Barbuscia_spa : Mercedes-Benz Classe B W247 NUOVA B 200 Automatic - 31100 euro - Barbuscia_spa : Mercedes-Benz Classe C W205 BERLINA C200 d Auto - 39600 euro -

Ultime Notizie dalla rete : Mercedes Classe Mercedes Classe G: ora più ricco e personalizzabile La Gazzetta dello Sport Madpanda, Garage 59 e 59Racing presenti in GT World Endurance Cup

Dopo le incognite dovute alla pandemia, ecco che tre team hanno confermato la propria presenza con le rispettive Mercedes, Aston Martin e McLaren. Vediamo gli equipaggi. Madpanda Motorsport, Garage 59 ...

Suv elettrici: Mercedes Eqc contro Audi e-tron Sportback e Bmw iX3

I clienti vogliono i Suv, l'Unione Europea vuole le auto elettriche, i tre grandi costruttori premium tedeschi rispondono con tre Suv elettrici che interpretano, ognuno a modo loro, lo stesso tema: un ...

Dopo le incognite dovute alla pandemia, ecco che tre team hanno confermato la propria presenza con le rispettive Mercedes, Aston Martin e McLaren. Vediamo gli equipaggi. Madpanda Motorsport, Garage 59 ...I clienti vogliono i Suv, l'Unione Europea vuole le auto elettriche, i tre grandi costruttori premium tedeschi rispondono con tre Suv elettrici che interpretano, ognuno a modo loro, lo stesso tema: un ...