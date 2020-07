Mahmood: “So che posso perdere tutto in tre secondi” (Di martedì 21 luglio 2020) “La casa è sempre stata la mia ancora di salvezza, il latte con le brioche la mattina sono fondamentali. Me ne sono reso conto già lo scorso anno, quando tornavo a casa avevo gli occhi fuori dalla testa e mia madre mi guardava preoccupata.” Mahmood racconta il suo nuovo disco a Repubblica e traccia un bilancio: “Ho ventisette anni, ho mangiato tanta merda prima di arrivare dove sono adesso e mi chiedo ancora, tutte le mattine, se andrà ancora bene. Sono consapevole che oggi ci sono e domani potrei non esserci, me lo ha insegnato mia madre, che è una sarda bella dura e attenta. So di dovermi rendere conto di tutto, che non posso lasciare niente al caso e che posso perdere tutto quello che ho conquistato in soli tre secondi. Quindi, diciamo ... Leggi su tvzap.kataweb

