Luca Lucci, sorveglianza speciale di 3 anni e confisca beni per 1,2 milioni al capoultras pregiudicato che strinse la mano a Salvini (Di martedì 21 luglio 2020) Avrà l’obbligo di restare a casa dalle 22 alle 7, non potrà entrare a Milano e a Sesto San Giovanni e dovrà restare lontano almeno 3 chilometri da qualsiasi stadio in cui si svolgono partite di calcio. Il capo ultras del Milan e leader del gruppo Curva Sud, Luca Lucci, è stato sottoposto a sorveglianza speciale per tre anni e ha subito un provvedimento di confisca da 1,2 milioni di euro che fa seguito al sequestro avvenuto il 24 giugno dello scorso anno. Lucci è noto anche perché, nel dicembre 2018 durante la festa per i 50 anni della curva rossonera all’Arena Civica di Milano, strinse la mano all’allora ministro ... Leggi su ilfattoquotidiano

