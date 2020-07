Justice League, Zack Snyder parla del rapporto tra la sua versione e il DC Universe (Di martedì 21 luglio 2020) Zack Snyder ha parlato del legame tra la sua versione di Justice League e il DC Universe composto dagli altri film tratti dai fumetti. Zack Smyder's Justice League, secondo quanto dichiarato dal regista, potrebbe esistere in una diversa continuità rispetto a quella degli altri progetti tratti dai fumetti della DC. Il regista ha parlato della situazione del film durante un episodio di Beyond the Trailer che gli ha permesso di affrontare l'eventuale legame esistente tra i vari lungometraggi prodotti dalla Warner Bros. Il regista Zack Snyder ha dichiarato: "Credo che inizi realmente a rappresentare un proprio percorso. Ora è in un certo senso separato da ... Leggi su movieplayer

