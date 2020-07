Iran: premier Iraq Kadhimi in visita, 'rafforzare scambi' (Di martedì 21 luglio 2020) ANSA, - ISTANBUL, 21 LUG - Il premier iracheno Mustafa al-Kadhimi si reca oggi in visita in Iran, per la prima tappa di un tour estero che secondo il programma lo condurrà poi negli Stati Uniti, per ... Leggi su corrieredellosport

iconanews : Iran: premier Iraq Kadhimi in visita, 'rafforzare scambi' - DanielaColi2 : Possibile il bando UK di Huawei dal *2027* e accuse a Russia sia in relazione col ritiro truppe brit dall'Iraq dopo… - DanielaColi2 : Dopo la perdita di Hisham al-Hashemi, esperto anti-iraniano di intelligence legatissimo a UK e al nuovo premier ira… -

Ultime Notizie dalla rete : Iran premier Iran: premier Iraq Kadhimi in visita, 'rafforzare scambi' - Medio Oriente ANSA Nuova Europa Iran: premier Iraq Kadhimi in visita, 'rafforzare scambi'

(ANSA) - ISTANBUL, 21 LUG - Il premier iracheno Mustafa al-Kadhimi si reca oggi in visita in Iran, per la prima tappa di un tour estero che secondo il programma lo condurrà poi negli Stati Uniti, per ...

Iran-Iraq: "Irna", obiettivo è aumentare valore degli scambi a 20 miliardi di dollari

Teheran, 21 lug 10:47 - (Agenzia Nova) - Iran e Iraq puntano ad aumentare il valore del commercio ... i flussi commerciali verranno discusse nel corso della visita odierna del premier iracheno Mustafa ...

(ANSA) - ISTANBUL, 21 LUG - Il premier iracheno Mustafa al-Kadhimi si reca oggi in visita in Iran, per la prima tappa di un tour estero che secondo il programma lo condurrà poi negli Stati Uniti, per ...Teheran, 21 lug 10:47 - (Agenzia Nova) - Iran e Iraq puntano ad aumentare il valore del commercio ... i flussi commerciali verranno discusse nel corso della visita odierna del premier iracheno Mustafa ...