Inter, Conte ammette: “Bisogna seguire l’esempio della Juventus” (Di martedì 21 luglio 2020) Per l'Inter lo scudetto si fa lontanissimo, ma non è il momento di arrendersi. Ne è convinto Antonio Conte. L'allenatore nerazzurro suona la carica in vista della sfida contro la Fiorentina. Bisogna blindare il secondo posto, difendendosi dall'assalto dell'Atalanta.LE PAROLE DI ConteAntonio Conte commenta il momento della sua squadra: “Penso che sia stato importante per una squadra come l’Inter, che fin dall’inizio è stata tra le prime quattro. È la zona in cui un club importante deve stare. Il fatto di averlo fatto per tutto l’anno e aver raggiunto il traguardo con 4 giornate d’anticipo è anche una richiesta della società, migliorando rispetto all’anno scorso e dando ... Leggi su itasportpress

