Il mistero del lago di “Dirty Dancing”: completamente prosciugato, dopo 12 anni è tornata l’acqua (Di martedì 21 luglio 2020) Era finito prosciugato per dodici anni, ma oggi il lago di Dirty Dancing è tornato a riempirsi d’acqua. Lo strano fenomeno naturale si sta verificando nel bacino di Lake Mountain, in Virginia, in queste settimane. Il lago e diverse strutture sorte attorno negli anni trenta del novecento vennero usati come location dell’indimenticabile film del 1987 interpretato da Patrick Swayze. Molti di voi ricorderanno Baby (Jennifer Grey) che impara a danzare con Johnny/Swayze su un tronco sospeso sopra un torrente, poi la ragazza prova la presa di Johnny nella scena del water lift, momento topico che si ripeterà poi davanti al pubblico del resort nel finale del film sulle note della canzone premio Oscar, Time of my life. Ebbene il Lake Mountain dove i due attori pare si siano ghiacciati ... Leggi su ilfattoquotidiano

