Il comizio show del candidato rapper. "Un milione a chi fa figli, anzi meno" (Di martedì 21 luglio 2020) Andrea Cuomo A Charleston (South Carolina) bizzarro discorso di Kanye West che ribadisce le sue posizioni antiabortiste e attacca i social Un po' candidato e un po' no, Kanye West ha scelto Charleston, in South Carolina, per la sua prima uscita da presunto aspirante presidente americana per il Birthday Party, il partito del compleanno da lui fondato e del quale gli Stati Uniti certo non sentivano il bisogno. Un comizio a metà tra la stand-up comedy e una seduta di una psico-setta, quella del discusso rapper e produttore musicale originario di Atlanta, noto per posizioni politiche rappattumate e piuttosto vicine a quelle di Trump, per il quale però rischia di essere un fattore di disturbo. Il manifesto politico? Antiabortismo, familismo, ribellione a quella che lui definisce eterofobia e all'esagerata importanza ... Leggi su ilgiornale

infoitcultura : Kanye West, comizio show con giubbotto antiproiettile: “Un milione di dollari alle donne incinte” - ele9061 : RT @claudio_2022: Braccia strappate all'agricoltura. - Roberta67225038 : RT @claudio_2022: Braccia strappate all'agricoltura. - claudio_2022 : Braccia strappate all'agricoltura. - ilgattonaccio : RT @Agenzia_Ansa: Usa 2020, lo show di #KanyeWest: 'un milione di dollari a chi avrà un bambino' Comizio shock del rapper, giubbotto antipr… -