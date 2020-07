I panzerotti di Salvini con la bufala islamofobica della moschea di Santa Sofia (Di martedì 21 luglio 2020) Matteo Salvini è tornato a portare avanti la sua crociata islamofobica sui social, stavolta strumentalizzando il caso di Santa Sofia a Istanbul. In un tweet, il leader della Lega ha scritto: «Basilica cristiana di Santa Sofia trasformata in moschea dai turchi, icone cristiane coperte durante la celebrazione islamica…..Quanto ci manchi, Oriana Fallaci». In realtà, ovviamente, non è andata proprio così, e la faccenda è parecchio più complicata. E’ vero che il nuovo decreto del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, annunciato lo scorso venerdì, ordina che Hagia Sophia, una struttura storica della Turchia, torni ad essere usata come moschea e non ... Leggi su giornalettismo

LegaSalvini : ?? #Salvini: Ma che ne sanno i “frugali”? Mozzarella e panzerotti pugliesi, olio buono, frutti di una terra stupend… - LegaSalvini : SALVINI A CEGLIE MESSAPICA: TRA TOUR ELETTORALE, MOZZARELLE E PANZEROTTI - luciafrosinini : RT @ElisabettaGall7: @petergomezblog Ho capito che le cose si stavano mettendo bene quando la #Meloni ha comunicato che appoggia Conte. Men… - PaolotiZ : RT @lucianocapone: 'Ma che ne sanno gli olandesi dei panzerotti?!' 'Questa pizza i tedeschi se la sognano!' Salvini risponde a Rutte com… - SonoMrPeace : RT @lucianocapone: 'Ma che ne sanno gli olandesi dei panzerotti?!' 'Questa pizza i tedeschi se la sognano!' Salvini risponde a Rutte com… -

Ultime Notizie dalla rete : panzerotti Salvini Salvini a Ceglie Messapica: tra tour elettorale, mozzarelle e panzerotti La Gazzetta del Mezzogiorno I panzerotti di Salvini con la bufala islamofobica della moschea di Santa Sofia

Matteo Salvini è tornato a portare avanti la sua crociata islamofobica sui social, stavolta strumentalizzando il caso di Santa Sofia a Istanbul. In un tweet, il leader della Lega ha scritto: «Basilica ...

Salvini contestato anche durante il comizio di Ceglie Messapica

Pranzo tipico pugliese per Salvini che si è cimentato anche nella preparazione dei panzerotti e delle mozzarelle. (La Gazzetta del Mezzogiorno) Il governatore Nello Musumeci da una settimana a questa ...

Matteo Salvini è tornato a portare avanti la sua crociata islamofobica sui social, stavolta strumentalizzando il caso di Santa Sofia a Istanbul. In un tweet, il leader della Lega ha scritto: «Basilica ...Pranzo tipico pugliese per Salvini che si è cimentato anche nella preparazione dei panzerotti e delle mozzarelle. (La Gazzetta del Mezzogiorno) Il governatore Nello Musumeci da una settimana a questa ...