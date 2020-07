Giulia De Lellis Instagram, annuncio ai follower: «Dovrò operarmi» (Di martedì 21 luglio 2020) Problemi di salute per Giulia De Lellis. L’ex corteggiatrice di ‘Uomini e donne’ ha spiegato su Instagram che presto dovrà subire un intervento al naso. La popolare influencer da tempo si lamentava sui social dei suoi problemi alla gola e dei continui abbassamenti di voce. Una situazione da non prendere sottogamba: la giovane ha raccontato di aver fatto i dovuti accertamenti e così è venuto fuori che dovrà operarsi. La fashion blogger ha voluto rassicurare però i fan: non si tratta di niente di preoccupante, ma comunque è un intervento necessario. leggi anche l’articolo —> Chiara Ferragni bagno in vasca senza veli e senza schiuma, tutto in mostra: si sfiora il milione di like Giulia De Lellis annuncio ... Leggi su urbanpost

