Formazioni ufficiali Sassuolo-Milan, Serie A 2019/2020 (Di martedì 21 luglio 2020) Le Formazioni ufficiali di Sassuolo-Milan, match valido per la trentacinquesima giornata di Serie A 2019/2020. Mapei Stadium pronto a ospitare questo scontro tra due squadre separate da una sola posizione e pochi punti in classifica. Una vittoria, però, potrebbe non bastare ai neroverdi per riaprire il discorso settimo posto, che sembra in cassaforte per i rossoneri. Calcio d’inizio alle ore 21.45 di martedì 21 luglio, queste le scelte di De Zerbi e Pioli. Sassuolo: Consigli; Muldur, Marlon, Peluso, Rogerio; Bourabia, Locatelli; Berardi, Raspadori, Haraslin; Caputo. Milan: in attesa Leggi su sportface

