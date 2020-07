Ford presenta Mustang Mach-E 1400, “missile” 100% elettrico (Di martedì 21 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – Oltre 1.400 Cavallli e 100% elettrica. Ford presenta Mustang Mach-E 1400, un vero “missile” 100% elettrico che regala prestazioni da capogiro senza consumare una goccia di carburante. Sulla scia di Mustang Cobra Jet 1400 da 1.400 HP (1.419 CV) completamente elettrica, questa Mustang Mach-E, unica nel suo genere, con i suoi sette motori elettrici e l’alto carico aerodinamico, è pronta ad affrontare qualsiasi pista, in accelerazione o in gymkhana. In ogni situazione, può mostrare come la propulsione elettrica possa offrire prestazioni estreme degne dell’iconica pony car. Sviluppata in collaborazione con RTR Vehicles e ... Leggi su ildenaro

