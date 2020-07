Foglianise, il sindaco Tommaselli: “Covid ancora in agguato” (Di martedì 21 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoFoglianise (Bn) – “Non abbassiamo la guardia e rispettiamo le disposizioni nazionali, regionali e comunali emanate per contrastare il diffondersi del Covid-19. Il Coronavirus è ancora in agguato”. Il sindaco di Foglianise Giuseppe Tommaselli invita i cittadini a continuare a rispettare le norme anti-Covid e le prescrizioni di sicurezza igienico-sanitarie. “Raccomando ai giovani, – continua il primo cittadino – specialmente nei fine settimana, di non lasciarsi andare convinti che il peggio sia passato. Bisogna evitare la formazione di assembramenti e aggregazioni non rispondenti alle prescrizioni emanate, ed in ogni caso munirsi sempre di dispositivi di sicurezza. Mantenere sempre il distanziamento sociale. Le ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Foglianise sindaco Foglianise, il sindaco Tommaselli: "Covid ancora in agguato" anteprima24.it Regionali, al via oggi le consultazioni territoriali

Al via da oggi alle 18 le consultazioni con i circoli territoriali del PD e i sindaci iscritti al partito. Saranno presenti e si alterneranno agli incontri, il segretario provinciale, il vice segretar ...

Pd Sannio, via agli incontri di preparazione all'assemblea provinciale

il Sindaco Ruggiero, di Foiano di Valfortore, i circoli di Foglianise, Fragneto l’Abate, San Giorgio la Molara, Ginestra degli Schiavoni e Reino. Sono in corso le convocazioni per gli incontri di ...

Al via da oggi alle 18 le consultazioni con i circoli territoriali del PD e i sindaci iscritti al partito. Saranno presenti e si alterneranno agli incontri, il segretario provinciale, il vice segretar ...il Sindaco Ruggiero, di Foiano di Valfortore, i circoli di Foglianise, Fragneto l’Abate, San Giorgio la Molara, Ginestra degli Schiavoni e Reino. Sono in corso le convocazioni per gli incontri di ...