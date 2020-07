«È un momento storico», ma la diretta di Conte su Facebook non funziona (Di martedì 21 luglio 2020) Dopo l’annuncio dell’accordo trovato sul Recovery Fund e su Next Generation EU il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si è presentato in conferenza stampa e in diretta su Facebook per annunciarlo e illustrarne i termini fondamentali. Ma dopo pochi secondi la diretta è caduta e poco dopo è terminata senza che nessuno riuscisse ad ascoltare nulla se non l’introduzione del presidente del Consiglio che parlava di “momento storico”. “Siamo soddisfatti. Abbiamo approvato piano di rilancio ambizioso. È un momento storico per l’Europa e per l’Italia”, ha cominciato Conte, sottolineando poi di aver stabilito il record di durata dei vertici ... Leggi su nextquotidiano

