“David e Victoria Beckham vogliono Gordon Ramsay come chef al matrimonio del figlio Brooklyn” (Di martedì 21 luglio 2020) David e Victoria Beckham vogliono Gordon Ramsay come chef al matrimonio del figlio Brooklyn. A rivelarlo è una fonte vicina alla coppia che ha raccontato al Sun alcuni retroscena delle nozze più chiacchierate del momento, quelle tra il primogenito dei Beckham e l’ereditiera e attrice americana Nicola Peltz. “David e Victoria vogliono Gordon a sovrintendere il banchetto al matrimonio di Brooklyn — ha spiegato la fonte — perché le due famiglie sono intime amiche e poi già in passato Brooklyn aveva speso elogi nei confronti della cucina di Ramsay. Ecco perché lui è la scelta ... Leggi su ilfattoquotidiano

FQMagazineit : “David e Victoria Beckham vogliono Gordon Ramsay come chef al matrimonio del figlio Brooklyn” - clikservernet : “David e Victoria Beckham vogliono Gordon Ramsay come chef al matrimonio del figlio Brooklyn” - Noovyis : (“David e Victoria Beckham vogliono Gordon Ramsay come chef al matrimonio del figlio Brooklyn”) Playhitmusic - - MarzulloRoberto : RT @LaGazzettaWeb: David e Victoria Beckham scelgono di nuovo la Puglia per le vacanze estive: per il Daily Mail hanno trascorso un soggior… - GiovanniBussett : RT @LaGazzettaWeb: David e Victoria Beckham scelgono di nuovo la Puglia per le vacanze estive: per il Daily Mail hanno trascorso un soggior… -