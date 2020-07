CrossfireX - prova (Di martedì 21 luglio 2020) Dalle nostre parti il nome CrossFire non dirà molto ma lo scorso anno, sul palco di Microsoft, è stato mostrato per la prima volta il trailer del nuovo capitolo della serie, CrossfireX, sviluppato dai due team di Smilegate, che ne cura il multiplayer, e Remedy Entertainment, che si occuperà invece della campagna a giocatore singolo. Il titolo non ha ancora una finestra di lancio ma recentemente si è tenuta la Beta, prima riservata al programma Insider e successivamente pubblica, nella quale è stato possibile provare con mano il comparto multigiocatore. In essa erano presenti tre mappe, ognuna delle quali associata a una modalità ben precisa da provare. In Black Widow abbiamo preso parte a una partita con sostanzialmente le stesse regole di Counter Strike, con due squadre di otto giocatori che ... Leggi su eurogamer

