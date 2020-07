C’era un Cinese in coma: Recensione, Trama, Cast (Di martedì 21 luglio 2020) Nel 2000 è uscito al Cinema il film C’era un Cinese in coma, diretto e interpretato da Carlo Verdone. L’attore romano propone un nuovo film che si concentra sul mondo dello spettacolo e su tutte le sue insidie nascoste. Un mondo di lustrini e di benessere, ma che in realtà è molto feroce e spietato, tanto da poterti distruggere in un secondo se tu glielo permetti. Leggi anche: “Viaggi di nozze”: 25 anni di Carlo Verdone C’era un Cinese in coma: Film Carlo verdone dopo il film Gallo Cedrone in cui ripescava qualche suo personaggio, in C’era un Cinese in coma prova a raccontare il mondo dello spettacolo attaverso uno sguardo cinico che gli è piuttosto congeniale. Questa cinicità ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

