CDS – “CR7 da record guida l’assalto degli over 30”

Sono tanti gli spunti che arrivano dalla prima pagina del Corriere dello Sport di oggi. Il noto quotidiano si sofferma su alcuni degli argomenti più importanti del momento. Ecco i titoli dell'ultima edizione: "Conte: la Juve è il modello. Antonio provoca e incorona la sua ex squadra", "Un altro sgarbo a Marotta" e "CR7 da record guida l'assalto degli over 30". Non si parla del Napoli, impegnato stasera al Tardini.

forumJuventus : CdS: 'La carta Dybala vale più di CR7. Salvatore della stagione e della panchina di Sarri'. GdS: 'Dybala ha la medi… - forumJuventus : [Corriere] Alla fine Sarri vincerà lo scudetto, ma Agnelli oltre ai risultati voleva il gioco. CR7 e Dybala hanno m… - fradefo : @ilPorrinista Al di la che essendo new del Cds è 100% una cazzata, magari venisse ! I suoi gol li ha sempre fatti ,… - AdeNugraha999 : RT @forumJuventus: CdS: 'La carta Dybala vale più di CR7. Salvatore della stagione e della panchina di Sarri'. GdS: 'Dybala ha la media vot… - MikiG78 : RT @forumJuventus: CdS: 'La carta Dybala vale più di CR7. Salvatore della stagione e della panchina di Sarri'. GdS: 'Dybala ha la media vot… -

