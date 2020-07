Calciatore morto | addio al 30enne Luca Iannamorelli (Di martedì 21 luglio 2020) Lui era un apprezzatissimo bomber che aveva mietuto gol su gol in tutti i campi d’Abruzzo. Calciatore morto giovanissimo per un brutto male. Si chiamava Luca Iannamorelli il Calciatore morto a soli 30 anni nella giornata del 20 luglio 2020. A sconfiggerlo una acuta ed inesorabile forma di leucemia, contro la quale Luca stava combattendo … L'articolo Calciatore morto addio al 30enne Luca Iannamorelli è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Ultime Notizie dalla rete : Calciatore morto Morto il calciatore Luca Iannamorelli: aveva 30 anni, stroncato dalla leucemia Il Mattino Morto il calciatore Luca Iannamorelli: aveva 30 anni, stroncato dalla leucemia

Un ragazzo di 30 anni, calciatore dilettante, Luca Iannamorelli, è morto nella mattinata di ieri all'ospedale di Pescara. Luca stava lottando da mesi contro la leucemia e si trovava in ospedale da qua ...

Lutto a Villmar: è morto Pierpaolo Matta, "l'amico di tutti"

E' morto all'età di 63 anni per un infarto improvviso. La comunità di Villamar è in lutto per la scomparsa di Pierpaolo Matta, conosciuto in tutto il suo territorio per le sue due grandi passioni, il ...

