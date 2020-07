Bari, De Laurentiis: «Noi come il Napoli, abbiamo ricostruito società fallite» (Di martedì 21 luglio 2020) Luigi De Laurentiis, presidente del Bari, ha parlato del suo club, paragonandolo al Napoli del padre Aurelio Il Bari sogna la promozione in Serie B. Luigi De Laurentiis, presidente del club, ha parlato al Corriere dello Sport. Queste le sue parole. «Il Napoli ha accumulato parecchia esperienza, in quindici anni. Nasciamo in maniera simile: all’improvviso decidiamo di investire in una città. abbiamo ricostruito dalle ceneri due società fallite. Nel 2018 abbiamo rimediato le maglie all’ultimo momento, abbiamo dovuto allenarci a Roma. Ripartire è stata una rincorsa. Il cammino dev’essere lo stesso: ascesa verso campionati più importanti. Ora ci alleniamo ... Leggi su calcionews24

