Baglio-Palumbo-Piccolo: Raggi deve fare prevenzione contro incendi (Di martedì 21 luglio 2020) Roma – “Con la scarsa o assente manutenzione del verde e il caldo della stagione c’e’ il rischio che gli incendi divampino in tutta Roma. Rischio concreto se si pensa gia’ che nel giro di due giorni i vigili del fuoco sono intervenuti in diverse zone della citta’. L’immobilismo della giunta Raggi non finisce di sorprenderci.” “L’erba alta in questi giorni ha reso inaccessibili parchi e spazi verdi cittadini. L’invasione delle sterpaglie interessa anche strade e marciapiedi rendendoli spesso impraticabili. In assenza di interventi di sfalcio e manutenzione degli spazi verdi siamo costretti a convivere con vere giungle urbane molto rigogliose. La stagione secca di questo periodo ha trasformato il verde non curato in sterpaglie rinsecchite favorendo i piromani e gli sconsiderati. È ... Leggi su romadailynews

