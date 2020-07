Atletica – Il dolce pensiero di Davide Re : “a Rieti Donato Sabia sarà lì ad aspettarmi al traguardo” (Di martedì 21 luglio 2020) “Nella mia mente Donato Sabia sarà dopo il traguardo ad aspettarmi: comunque vada ci stringeremo la mano”. Ha un tale rispetto della storia, quel gran bravo ragazzo di Davide Re, che si avvicina in punta di piedi, ossequioso, all’evento di giovedì a Rieti, ore 18.15, quando proverà a scendere per la prima volta sotto al minuto nell’inusuale distanza dei 500 metri. È il suo modo per ricordare Sabia, “che purtroppo non ho mai avuto il piacere di conoscere di persona – afferma -. E sì, magari qualcuno potrà obiettare che sia un modo un po’ particolare per omaggiarlo, ma quando ad aprile mi ha raggiunto la terribile notizia che era stato stroncato dal Coronavirus ho deciso che dovevo approcciarmi ai ... Leggi su sportfair

FFretta : Se n'è andato Giuseppe Ottaviani icona dell'atletica. Lo conoscevo, ho assistito alle sue gesta. Una persona dolce,… - wjnterbe4r : @LoveLarryInLA EH BEH EH BEH fan fact about me ho provato ad imitare jungkook quando fa una specie di verticale e s… -

Ultime Notizie dalla rete : Atletica dolce Atletica – Il dolce pensiero di Davide Re : “a Rieti Donato Sabia sarà lì ad aspettarmi al t ... SportFair Lorella Boccia che Ciclone! La sua estate caliente e spudorata

Lo sguardo dolce e le movenze morbide di Lorella Boccia non vi traggano in inganno. La ballerina 29enne nasconde un’anima sensuale che sta mostrando ai follower proprio durante questa calda estate. Gl ...

Acquedolcese, ufficiale: Palmeri è il nuovo allenatore

La Polisportiva Acquedolcesa pone le basi per la stagione 20/21 con l’ingaggio di mister Francesco Palmeri. Ex, tra le altre, di Santangiolese, Iniziativa, Rocca, da ultimo aveva aveva svolto la propr ...

Lo sguardo dolce e le movenze morbide di Lorella Boccia non vi traggano in inganno. La ballerina 29enne nasconde un’anima sensuale che sta mostrando ai follower proprio durante questa calda estate. Gl ...La Polisportiva Acquedolcesa pone le basi per la stagione 20/21 con l’ingaggio di mister Francesco Palmeri. Ex, tra le altre, di Santangiolese, Iniziativa, Rocca, da ultimo aveva aveva svolto la propr ...