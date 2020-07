Ascolti TV: dati Auditel di ieri, lunedì 20 luglio 2020 (Di martedì 21 luglio 2020) dati Auditel dei programmi più visti di ieri, lunedì 20 luglio 2020, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 la serie tv Il Giovane Montalbano 2 ha totalizzato 3818 spettatori, 19.11% di share; su Canale5 il film Finalmente la felicità ha avuto 2022 spettatori (9.86%). Il film La mummia – La tomba dell’Imperatore su Italia1 ha avuto 1214 spettatori (6.06%); su Rai2 la puntata di Made in Sud si è portata a casa 1400 spettatori (7.09%), mentre il film Desconocido – Resa dei conti su Rai3 809 spettatori (3.85%). Su Rete4 il programma Quarta Repubblica ha totalizzato 796 spettatori (5.06%), mentre su La7 la puntata di Eden – Un pianeta da salvare ne ha avuti ... Leggi su ascoltitv

