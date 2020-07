Alaba, grana rinnovo col Bayern Monaco: l’Inter bussa alla porta e spera… (Di martedì 21 luglio 2020) Potrebbero esserci novità in arrivo in casa Inter per quanto riguarda un colpo di mercato per la prossima stagione. I rumors che arrivano da "casa Bayern Monaco" fanno spalancare gli occhi alla società nerazzurra. David Alaba e il club tedesco sarebbero ai ferri corti tanto da far ipotizzare un addio a causa del mancato rinnovo.Alaba, l'Inter spera...caption id="attachment 873827" align="alignnone" width="777" Alaba (getty images)/captionL'Inter ascolta bene le notizie che arrivano da Monaco di Baviera e si tiene pronta per un'eventuale mossa vincente. Come si apprende da Sport1, infatti, le trattative tra Bayern Monaco e David Alaba per il rinnovo sarebbero ad un punto ... Leggi su itasportpress

