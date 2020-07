Verso l’uscita Samsung Galaxy M31s: specifiche esposte, prezzo da rivedere (Di lunedì 20 luglio 2020) Manca solo l'ufficialità, ma ormai è praticamente certo che il Samsung Galaxy M31s sia vicino alla sua data di uscita. Il nuovo smartphone del colosso sudcoreano è infatti apparso sui listini della divisione indiana di Amazon nelle ultime ore, restituendo ad esperti e semplici appassionati la sicurezza di un imminente debutto sul mercato. Non solo, come riportato dal sito SamMobile, grazie alla comparsa sulle pagine del colosso dell'eCommerce, è possibile ammirarne il design e scoprire praticamente tutto sulla sua scheda tecnica, che già tratteggia un device dalla grande batteria a buon mercato - per quanto il prezzo non sia stato ancora comunicato. Da Amazon India andiamo allora ad appendere prima di tutto che il Samsung Galaxy ... Leggi su optimagazine

dellorco85 : 1/2 Atlantia (#Benetton) dall’88% attuale va sostanzialmente verso l'uscita da #Autostrade per l’Italia e viene cac… - CarolinaIacucci : RT @DeStefanoCris: “Ricordo benissimo come e quando e’ arrivato il primo verso. Ero appena uscita da una malattia. Non avevo mai provato un… - giuliaandreana : Ma è mai possibile che da Chiavari devo prendere l’autostrada da Sestri Levante o da Rapallo per andare verso Genov… - danixsi : @PoliticaPerJedi e in uscita, sia a levante sia a ponente (curva verso ovest con raggio di poco più di 300 metri, a… - danixsi : @PoliticaPerJedi Ma perché no, farsi il ponte a 130, poi scalare 8 marce e imboccare la rampa di svincolo per l'A7… -

Ultime Notizie dalla rete : Verso l’uscita Cybercrime, CryptBB diventa un forum anche per neofiti Difesa e Sicurezza