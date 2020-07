Uomini e Donne, Marco Cartasegna con qualche chilo in più: ‘Mi piaccio, mi sento a mio agio’ (Di lunedì 20 luglio 2020) L’ex tronista ha ammesso di essere ingrassato in questi ultimi tempi, ma anche che si piace di più. Ecco che cosa ha scritto sui social a quelli sempre pronti a criticare Uomini e Donne: il percorso di Marco Cartasegna Marco Cartasegna ha affrontato il percorso da tronista a Uomini e Donne alcuni anni fa accanto a Luca Onestini. Tra loro non c’è mai stato un buon rapporto, tanto che entrambi avevano messo gli occhi su Soleil Sorge. Quest’ultima, però, dopo qualche uscita con Marco ha deciso di corteggiare Luca, che alla fine l’ha anche scelta. Marco ha poi scelto Federica Benincà, anche se tra loro è durata molto poco. qualche ... Leggi su kontrokultura

GDF : Auguri alle donne e agli uomini della @guardiacostiera per il 155° Anniversario di Fondazione. Vicini nell'animo e… - ItalianNavy : Auguri alle donne e agli uomini delle Capitanerie di Porto #MarinaMilitare #NoiSiamolaMarina - matteosalvinimi : Il Presidente Mattarella che prende la mano al Presidente sloveno Pahor, alla Foiba di Basovizza, non è una semplic… - Ambrakook_07 : RT @nelsottobosco: facciamo un piccolo recap che non fa mai male: •LA BISESSUALITÀ NON È 50% STESSO SESSO E 50% SESSO OPPOSTO •SE SEI ATTRA… - AngeloTofalo : Oggi, #20luglio, per il #155Anniversario dell’istituzione della @guardiacostiera voglio ringraziare il Comandante G… -