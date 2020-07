Trova ex compagna con un altro, precipita dal sesto piano e perde la vita (Di lunedì 20 luglio 2020) Trova ex compagna con un altro, precipita dal sesto piano e perde la vita. Così è morto a soli 29 anni Daniel Ronconi dopo una lite con la ex È precipitato dal sesto piano di un appartamento in via Giulia, a Trieste. È quanto accaduto a Daniel Ronconi, 29 anni, caduto dal balcone della casa … L'articolo Trova ex compagna con un altro, precipita dal sesto piano e perde la vita proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

