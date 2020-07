Trono over, Pamela addio per sempre ad Enzo: vicina all’altro cavaliere (Di lunedì 20 luglio 2020) Tra le dame del Trono over di Uomini e Donne più seguite ed apprezzate di sempre è giusto parlare di Pamela Barretta. Quest’ultima, dopo le ultime puntate in cui era protagonista assoluta con Enzo Capo, sembra aver messo un punto definitivo alla sua relazione e aver voltato pagina. Amore o amicizia? La dama del Trono … L'articolo Trono over, Pamela addio per sempre ad Enzo: vicina all’altro cavaliere proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

infoitcultura : Trono over, Antonella ruba corteggiatore a Gemma: continua la guerra - zazoomblog : Trono over Antonella ruba corteggiatore a Gemma: continua la guerra - #Trono #Antonella #corteggiatore - infoitcultura : Trono over, Gemma rifiuta Nicola: lo sfogo di lui VIDEO - Emma_st93 : @Katia848 Trono over di Maria de Filippi. Subito. ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Trono over Trono Over Aurora Tropea, retroscena su Uomini e Donne: “Ero spaventata” Lanostratv Trono over, Pamela addio per sempre ad Enzo: vicina all’altro cavaliere

Trattasi di Giovanni Villa, ex cavaliere del programma di Maria De Filippi. Nonostante la donna abbia palesato che tra i due ci sia solo una bella amicizia, c’è chi scommette che fra di loro possa ...

Trono over, Ida Platano preoccupa i fan: “Magrissima” | La foto incriminata

Il rapporto tra Riccardo Guarnieri ed Ida Platano, sin dagli inizi del trono over di Uomini e Donne, è sempre stato molto altalenante. Anche la loro partecipazione a Temptation Island, nella scorsa ...

Trattasi di Giovanni Villa, ex cavaliere del programma di Maria De Filippi. Nonostante la donna abbia palesato che tra i due ci sia solo una bella amicizia, c’è chi scommette che fra di loro possa ...Il rapporto tra Riccardo Guarnieri ed Ida Platano, sin dagli inizi del trono over di Uomini e Donne, è sempre stato molto altalenante. Anche la loro partecipazione a Temptation Island, nella scorsa ...