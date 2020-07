Tom Ellis si sdoppia in Lucifer 5: com’è nata l’idea e quale impatto avrà l’arcangelo Michael nella serie tv (Di lunedì 20 luglio 2020) Tom Ellis si sottopone a un duplice ruolo in Lucifer 5. Come è stato svelato dal trailer della quinta stagione, oltre a interpretare il diavolo, l'attore vestirà i panni del suo gemello, ovvero l'arcangelo Michael.Stando a quanto si apprende, il fratello (non così tanto) angelico arriva a Los Angeles allo scopo di prendere il posto di Lucifer, mentre quest'ultimo è ancora rilegato all'Inferno. Il piano di Michael non prevede solo di appropriarsi della vita di Lucifer, ma di sconvolgere (e non poco) i suoi legami terrestri. Ovviamente l'assenza del protagonista non durerà a lungo, però sarà abbastanza da preparare un terreno di scontro che vedrà Lucifer contro Michael.Durante una recente intervista ... Leggi su optimagazine

