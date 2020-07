Speranza, ‘Discutere sul Mes senza battaglie ideologiche’ (Di lunedì 20 luglio 2020) Il ministro della Salute Roberto Speranza apre al confronto sul Mes: “Giusto discutere in Parlamento senza battaglie ideologiche”. Intervenuto ai microfoni de il Messaggero, il ministro della Salute Roberto Speranza ha fatto il punto sul piano di investimenti dedicato al sistema sanitario parlando anche del Mes, invitando il Parlamento ad un confronto senza battaglie ideologiche. Coronavirus, Roberto Speranza: “È giusto discutere in Parlamento sul Mes, senza battaglie ideologiche” “Sto lavorando a un grande piano di investimenti per il sistema sanitario nazionale. E’ giusto discutere in Parlamento sul Mes senza battaglie ideologiche. Se possono ... Leggi su newsmondo

zazoomblog : Speranza ‘Discutere sul Mes senza battaglie ideologiche’ - #Speranza #‘Discutere #senza - NewsMondo1 : Speranza, ‘Discutere sul Mes senza battaglie ideologiche’ - fisco24_info : Serve un grande piano per la Sanità e bisogna parlare del Mes, dice Speranza: AGI - 'Sto lavorando a un grande pian… - Daniela60305637 : @danmatt65 @AndreaMarano11 Mi piace discutere sulla sinistra che in Italia e' dispersa in mille rivoli, ma ho perso… - SandraM0027 : @FrancescoLanza4 @ricpuglisi Guardi, io a volte provo a discutere e portare dati che smentiscono le fake dei loro i… -

Ultime Notizie dalla rete : Speranza ‘Discutere I genitori di Regeni: «La partita per Giulio non è disperata: ci sono altri testimoni» Corriere della Sera