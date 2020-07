Scuola, indetta una gara pubblica europea per tre milioni di banchi (Di lunedì 20 luglio 2020) Il Commissario per l'emergenza Domenico Arcuri ha indetto una gara pubblica europea per l'acquisto di un massimo di tre milioni di banchi per consentire la riapertura delle scuole a settembre. La gara ... Leggi su tgcom24.mediaset

ZioGnagno : #Scuola - Indetta una gara pubblica per l'acquisto di 3 milioni di #banchi: i ragazzi li useranno per salutare il m… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Scuola, indetta una gara pubblica europea per tre milioni di banchi #Scuola - pipposcifo1 : RT @Agenzia_Ansa: Scuola, indetta una gara pubblica europea per 3 milioni di banchi Il Commissario Arcuri pubblica il bando #ANSA https://t… - Elisabe94838092 : RT @Agenzia_Ansa: Scuola, indetta una gara pubblica europea per 3 milioni di banchi Il Commissario Arcuri pubblica il bando #ANSA https://t… - cdghietta : RT @Agenzia_Ansa: Scuola, indetta una gara pubblica europea per 3 milioni di banchi Il Commissario Arcuri pubblica il bando #ANSA https://t… -