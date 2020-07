Scoperta una setta a Novara: violenze e abusi anche su minorenni (Di lunedì 20 luglio 2020) A Novara gli inquirenti hanno scoperto e smantellato una potente setta con a capo un uomo di 77 anni. Venivano effettuate violenze anche su minorenni. violenze e abusi anche su minorenni. È quanto avveniva a Novara ad opera di una potente psico setta che è stata Scoperta e smantellata dopo mesi di indagini da parte degli inquirenti. La maggior parte degli adepti, che in molti casi venivano ridotti in schiavitù e umiliati era di sesso femminile. I riti che venivano effettuati all’interno di questa setta coinvolgevano anche numerosi minorenni. Le indagini sono state condotte dalla Polizia di ... Leggi su bloglive

