Schiavi sessuali, scoperta la psicosetta: a capo 'Lui', un anziano di 77 anni (Di lunedì 20 luglio 2020) Sequestrata l'alcova del 'profeta': la setta vittima di truffe e violenze sessuali 5 marzo 2020 E' molto inquietante lo scenario emerso dalle indagini. La Polizia di Stato di Novara ed il Servizio ... Leggi su today

robdeangeliss : Scoperta psico-setta a Novara: violenze sessuali e adepti-schiavi, coinvolti anche minori - Cuoredifango : RT @FebeDiCencrea: #Novara, scoperta psico-setta: violenze sessuali e adepti-schiavi, coinvolti anche minori. Indagini distr.antimafia dura… - monica603277441 : Novara, scoperta psico-setta: 26 indagati, violenze sessuali e adepti-schiavi, minorenni tra le vittime… - infoitinterno : Schiavi sessuali: scoperta una potente setta - mixmorfeus : RT @Veleno57432367: Novara, scoperta psico-setta: 26 indagati, violenze sessuali e adepti-schiavi, minorenni tra le vittime -

Ultime Notizie dalla rete : Schiavi sessuali

Le ipotesi di accusa sono associazione per delinquere finalizzata alla riduzione in schiavitù ed alla commissione di numerosi e gravi reati in ambito sessuale, anche in danno di minore. Una potentissi ...Reclutavano ragazze, anche minori, e le riducevano in schiavitù sessuale e psicologica. Questo il modus operandi di una setta che operava da oltre 30 anni e che finalmente è stata sgominata dalla poli ...