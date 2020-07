Sassuolo-Milan, Pioli: “A livello mentale siamo in un momento positivo” (Di lunedì 20 luglio 2020) Le dichiarazioni di Stefano Pioli alla vigilia di Sassuolo-Milan: “Abbiamo maggiore fiducia rispetto al girone di andata”. MilanO – Vigilia di Sassuolo-Milan per Stefano Pioli che, citato da tuttomercatoweb.com, ha presentato in conferenza stampa la sfida del Mapei Stadium. “In questo 2020 – ha ammesso il tecnico rossonero – ci siamo conosciuti meglio e questo ci ha permesso di ottenere dei risultati importanti. Il nostro calendario non ci permette di riposare, ma la partita contro il Bologna ci ha permesso di far qualche rotazione in più. La squadra sta bene sia dal punto mentale che fisico. E abbiamo maggiore fiducia rispetto al girone di andata“. Sui numeri Il tecnico ... Leggi su newsmondo

