Recovery fund, il Consiglio si avvia a superare per durata quello del 2000 sull'allargamento dell'Unione. Quando Prodi, deluso, avvertì: "Non è una casa da cui si resta fuori quando non si può ottenere di più" (Di lunedì 20 luglio 2020) In quel caso era inverno e sul tavolo dei leader europei – allora solo quindici – riuniti a Nizza c'era uno dei trattati fondamentali dell'Unione, quello sulle riforme istituzionali da attuare in vista dell'adesione di altri Stati. "Il vertice più lungo e tormentato nella storia dell'Unione", scrivevano i giornali l'11 dicembre, dopo la maratona di quattro giorni che era servita per arrivare alla firma all'alba del 10 dicembre. Vent'anni dopo, in piena estate, il Consiglio europeo straordinario sul fondo per la ripresa delle economie europee dallo choc del coronavirus si appresta a battere quel record. E a dire il vero la durata dei negoziati non è l'unica somiglianza tra le due riunioni. Anche allora lo scontro tra delegazioni fu ...

